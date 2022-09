Gli uomini e le donne con disabilità del Piccolo Rifugio di Ferentino hanno bisogno di pulmini per i loro spostamenti quotidiani. Pulmini sicuri, affidabili, e con tutta l'attrezzatura per trasportare confortevolmente chi utilizza la sedia a rotelle, dalla pedana elettrica per salire a cinture e blocchi per garantire stabilità durante il viaggio.

I pulmini sono indispensabili agli ospiti del Piccolo Rifugio per andare alle visite mediche, ma pure per le gite, per le uscite, per i giorni più belli. Per chi frequenta il centro diurno del Piccolo Rifugio, che ci sia o no un pulmino è la differenza tra partecipare e essere costretti a casa.

Il Piccolo Rifugio di Ferentino aveva fino a pochi mesi fa due pulmini, vecchi ed acciaccati. In pochissimo tempo, entrambi si sono guastati: sono compromessi e non più utilizzabili.

In situazione di emergenza, il Piccolo Rifugio di Ferentino se la sta cavando con il pulmino prestato dai "cugini" del Piccolo Rifugio di Trieste, ma è una soluzione provvisoria. Ora quindi servono con urgenza due pulmini. Per questo il Piccolo Rifugio di Ferentino chiede aiuto a chi gli vuole bene, e cerca donazioni pro pulmini.

La spesa complessiva per i due pulmini sarà tra gli 80 e i 100 mila euro. Qualche primo generoso contributo è già arrivato, e il Piccolo Rifugio ringrazia di tutto cuore. Ma il traguardo è ancora lontano.

Si può dare il proprio contributo per i nuovi pulmini con una erogazione liberale sul conto corrente della Fondazione Piccolo Rifugio Onlus presso Banca Intesa, IBAN IT89U0306909606100000004835, o presso la filiale di Ferentino di BancAnagni, IBAN IT58Q0834474420000002231864.

Si richiede di indicare nella causale del bonifico il proprio codice fiscale, il proprio indirizzo email e l'indicazione "pulmini Ferentino", per avere la ricevuta, usufruire delle detrazioni o deduzioni fiscali e permettere eventualmente che il dato della donazione sia incluso nel 730 precompilato.

È possibile anche consegnare una donazione in contanti direttamente al Piccolo Rifugio, ma in questo caso non si ha diritto ai benefici fiscali. Il Piccolo Rifugio è in largo Lucia Schiavinato a Ferentino, il numero di telefono è 0775244051 e la mail è ferentino@piccolorifugio.it . Lo si può contattare anche con un messaggio dalle pagine Facebook e Instagram del Piccolo Rifugio.