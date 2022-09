Protagonista della vicenda Giulio Del Monte, che, avendo trovato un portafoglio contenente un'ingente somma di denaro, si è subito adoperato per rintracciare il proprietario. A diffondere la notizia il sindaco di Fumone, Matteo Campoli: «Voglio ringraziare pubblicamente Giulio Del Monte, nostro concittadino, che dopo aver trovato a Fumone un portafogli con all'interno una somma ingente di denaro, si è messo immediatamente in contatto con la Polizia locale per restituirlo. Un gesto non banale, anzi nobilissimo. Un esempio positivo per tutta la nostra comunità. Approfitto per ringraziare anche il comandante Corrado Ciavardini per il prezioso contributo in questa storia dal lieto fine».