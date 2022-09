Assemblea fuori dai cancelli della Reno De Medici di Villa Santa Lucia. "Il futuro di 300 persone è una cosa seria, non ci si può scherzare. Non vogliamo di certo farlo con l'ambiente ma occorre trovare una soluzione". Queste le parole delle sigle sindacali che stanno parlando ai lavoratori che sarebbero dovuti tornare oggi nella cartiera, ma che a seguito della comunicazione sulle deroghe relative agli sversamenti hanno indetto sit-in e manifestazioni. La cartiera è stata ferma per consentire al commissario giudiziario nominato dalla procura di eseguire i lavori necessari sulle vasche. Ora i sindacati stanno parlando agli operai