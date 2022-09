Macchina dei soccorsi piombata poco fa su via Santa Rosalia, incrocio via Salceto. A ribaltarsi un mezzo, fortunatamente non si registrano feriti gravi, ma tanto è stato lo spavento . Gli agenti della polizia locale sono impegnati nei rilievi di rito. Ad arrivare anche i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le manovre di soccorso.