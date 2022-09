È accaduto intorno alle 10 di questa mattina a Ceprano. Durante le operazioni di taglio di alcuni alberi, uno degli addetti sarebbe rimasto ferito alla gamba dalla caduta di un ramo. Sul campo dove si stavano svolgendo le attività di taglio è atterrata anche l'eliambulanza, ma fortunatamente non è stato necessario il trasferimento in elicottero. Il ferito è stato infatti trasportato in ambulanza all'ospedale di Alatri. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri, che hanno ascoltato alcuni presenti al momento dell'incidente.