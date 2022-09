«È notte inoltrata e, grazie alla puntuale segnalazione dei residenti, abbiamo coordinato un delicato intervento di messa in sicurezza in via Rinaldo d'Aquino che ieri mattina, visto il mercato, è molto trafficato. La serietà, la responsabilità e l'attenzione rivolte alla sicurezza dei cittadini misurano il nostro incessante affetto per Aquino». Le parole sono quelle del sindaco Libero Mazzaroppi che ha voluto così ringraziare i cittadini per la solerzia nelle segnalazione. Ma anche ai vigili del fuoco: grossi rami di una quercia si sono spezzati, finendo nella zona del mercato.

E creando non pochi disagi. «Il mio sentito ringraziamento, ovviamente, va anche ai vigili del fuoco che hanno dovuto chiamare e utilizzare un mezzo speciale giunto da Frosinone e, lasciatemelo dire, al nostro presidente del Consiglio Maurizio Gabriele che si è recato subito sul posto e con cui sono stato in strettissimo e continuo contatto, fin dai primi minuti, con grande senso del dovere, ha gestito la situazione in maniera magistrale. Così si fa Maurizio, grazie di tutto cuore per il buon esempio di azione».

Forte l'attenzione dell'amministrazione Mazzaroppi per una città sicura ed efficiente. Grande quella soprattutto rivolta alle scuole: gli ultimi risultati conseguiti nell'ambito del Pnrr, dimostrano l'impegno incessante e l'attenzione costante per la formazione delle nuove generazioni.