Brutto incidente per un giovane isolano di ritorno da un raduno di moto d'epoca.

Mentre percorreva a bordo della sua Vespa d'annata la regionale "Valle del Liri", in territorio di Fontana Liri, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto rovinosamente sull'asfalto finendo al sua corsa contro un muretto che costeggia la strada.

Uno degli amici che lo seguiva su un'altra moto ha assistito allo schianto e ha subito dato l'allarme.

Insieme a un'ambulanza del 118 sul posto è giunto anche un elicottero dell'Ares che ha trasportato il ferito al policlinico Umberto I di Roma per le cure del caso.

Il giovane, di 29 anni, avrebbe riportato delle ferite al volto. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero apparse particolarmente gravi.

Insieme a numerosi appassionati delle due ruote, l'uomo aveva appena partecipato alla manifestazione motoristica intitolata "Passeggiata su due ruote alla scoperta di Castro dei Volsci", un evento organizzato dal comitato di San Sosio in collaborazione con il Vespa club locale. Stava tornando verso Isola del Liri, dove vive con la famiglia, quando è avvenuto il drammatico incidente, le cui cause sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.