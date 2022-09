I contagi giornalieri al Covid-19 sembrano essersi stabilizzati intorno ai 200. Succede praticamente dal 9 settembre. E ieri la conferma è arrivata dai nuovi 199 positivi con 338 negativizzati, ma nessun deceduto. L'incremento rispetto alle 24 ore precedenti è di appena 4 unità, ma è di 54 rispetto a domenica 11 settembre. Ed ecco allora che l'incidenza per 100.000 abitanti risale a 271,07, quinta giornata di fila di rialzo. Stabili, invece, il tasso di positività giornaliero al 18,61%, con la settimana che si chiude però in aumento, al 17,89%, così come i ricoverati, sempre 20.

La giornata

Anagni con 19 casi apre la lista dei comuni con almeno un nuovo contagio. A seguire Veroli 14, Strangolagalli 10, Ferentino e Frosinone 9, Ceccano e Monte San Giovanni Campano 8, Alatri e Sora 7, Boville Ernica e Piedimonte San Germano 6, Cassino, Isola del Liri, Piglio e Ripi 5, Arpino, Atina e Castro dei Volsci 4, Casalvieri, Cervaro, Fumone, Giuliano di Roma, Pico, Pofi, Pontecorvo e Roccasecca 3, Alvito, Amaseno, Aquino, Arnara, Ausonia, Broccostella, Collepardo, Fiuggi, Patrica, Pignataro Interamna, San Biagio Saracinisco, Supino e Villa Santa Lucia 2, Acuto, Castelliri, Castelnuovo Parano, Fontana Liri, Paliano, Pescosolido, Sant'Apollinare, Serrone, Torre Cajetani, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano 1.

I decessi

La settimana si chiude con due decessi, segnalati martedì e mercoledì. Si tratta dello stesso numero registrato a cavallo tra fine agosto e inizio settembre, mentre la scorsa settimana ne aveva registrato uno solo come peraltro avvenuto anche tra il 15 e il 21 agosto e tra il 22 e il 29 agosto. A settembre le vittime sono tre.

Il trend

La settimana va agli archivi con 1.293 contagiati alla media di 184,71. Rispetto alla precedente si hanno 88 casi in più per un incremento del 7,30%. Si tratta del secondo rialzo delle ultime quattro settimane. Ma se quello dal 22 al 28 agosto si giustificava con il calo legato al minor numerio di tamponi eseguiti nel periodo di ferragosto, questa volta si cominciano a intravedere i primi segnali di una ripresa dei contagi. Ed era anche facile prevedere che con la riapertura delle scuole, la maggior circolazione nei mezzi pubblici nonché con l'intensificarsi degli appuntamenti elettorali, uniti a un calo dell'attenzione, i contagiati potessero tornare ad aumentare. Vedremo ora la prossima settimana come si collocherà.

Del resto, dall'inizio di agosto questa era stata l'evoluzione: prima settimana 2.319 positivi alla media giornaliera di 331,29 per un meno 23,44% rispetto all'ultima di luglio, 8-14 agosto 1.689 e 241,29 per un meno 27,17%, 15-21 agosto 1.481 e 211,57 per un meno 12,31%, 22-28 agosto 1.513 e 216,14 per un più 2,16%, 29 agosto-4 settembre 1.380 e 197,14 per un meno 8,79%, 5-11 settembre 1.205 e 172,14 per un meno 12,68% e ora 12-18 settembre 1.293 e più 7,30%.

In questa prima parte e qualche giorno di settembre i casi sono 3.313 a una media di 180,05. Al 18 agosto, invece, i contagiati erano 4.778 a 265,44 di media. La differenza è ancora negativa per un meno 30,66%. Solo che all'inizio di agosto si viaggiava intorno ai 400 casi, mentre a inizio di settembre si è scesi a 200.

Gli indicatori

Piano piano sta risalendo l'incidenza per 100.00 abitanti su base settimanale. Da cinque giorni a questa parte il dato è sempre cresciuto, seppur di poco. La settimana, iniziata a 260,59, si chiude a 271,07. Domenica scorsa era a 252,62 e domenica 4 settembre a 289,31.

Il tasso di positività di ieri era al 18,61% di 0,08 superiore al dato di sabato. La settimana si conclude a una media di 17,89% in rialzo rispetto al 14,47% della precedente ma anche in confronto al 17,15% di quella prima ancora. Dal 22 al 28 agosto, invece, il tasso era stato superiore con il 19,70%.

I ricoverati e i guariti

Sono sempre 20 i ricoverati con il Covid. Un numero che si ripete ormai da tre giorni. La discesa si è fatta apprezzabile dal 12 al 13 settembre quando i ricoverati sono passati da 31 a 22. Per trovare numeri tanto bassi occorre risalire intorno al 10 di giugno.

Bel salto in avanti anche dei negativizzati, ieri 338, con il totale che si porta a 1.702 quattro in più della precedente settimana.

I tamponi

Scende, infine, il dato dei test eseguiti. Con i 1.069 di domenica il totale si ferma a 7.214 contro i 7.885 tamponi processati dal 5 all'11 settembre, a sua volta in discesa rispetto agli 8.059 del periodo prima ancora.