Sono pronti a partire, molto probabilmente già dalla prossima settimana, i lavori di efficientamento energetico ed impermeabilizzazione in copertura della scuola "Fedele Calvosa". La consegna dei lavori alla ditta esecutrice dell'intervento è stata formalizzata e, nella scorsa settimana, c'è stato anche il sopralluogo tecnico, alla presenza del dirigente scolastico Mara Perna, nel corso del quale sono stati definiti gli ultimi dettagli.

Sulla base della relazione di progetto, approvato dalla giunta Mastrangeli su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni, Angelo Retrosi, l'intervento principale, consiste nell'efficientamento energetico dell'edificio scolastico mediante isolamento termico di parte della copertura e contestuale impermeabilizzazione di superfici con applicazione di guaine.

Gli interventi di ripristino dei cornicioni di copertura dell'edificio scolastico, verranno svolti in corrispondenza del terrazzo e della copertura a falda, presenti sul lato nord dell'edifico, tali cornicioni, allo stato di fatto, presentano segni di degrado.

Secondo il quadro tecnico economico, la spesa sarà di 130.000 euro comprensiva di oneri accessori e di sicurezza.

La road map degli interventi prevede: una fase preliminare di allestimento del cantiere, con recinzione, baraccamenti, bagni, ponteggi e zona di deposito temporaneo di materiali di risulta; un intervento di isolamento termico di terrazzini in copertura, mediante le fasi di pulizia delle superfici, posa in opera del pannello isolante in polistirene espanso estruso Xps dello spessore 8 centimetri accoppiato con una strato di membrana bituminosa, aggiunta di un ulteriore strato di membrana impermeabilizzante in bitume polimero e di uno strato finale di copertura con membrana impermeabilizzante del tipo ardesiata; un intervento di isolamento termico del sottotetto di copertra a falda e, mediante fase preliminare di pulizia delle superfici, una spianata di malta di due centimetri di regolarizzazione del piano di posa, l'interposizione di barriera al vapore, la posa in opera di pannelli in Eps grafitato da 8 centimetri di spessore; un intervento di ripristino dei frontalini e cornicioni della falda di copertura e del terrazzino, entrambi esposti sul lato nord dell'edificio, mediante lo smontaggio della grondaia, spicconatura degli intonaci ammalorati, pulizia delle superfici, trattamento dei ferri di armatura, ripristino con malta, rasatura, stuccatura e tinteggiatura finale; infine posa in opera di nuove scossaline in lamiera preverniciata, e completamento con discendenti e bocchettoni di scalo delle acque.

Gli interventi sulla scuola materna "Fedela Calvosa" di via Fonte Corina sono concepiti nell'ottica di rendere confortevole l'edificio, migliorando, fra le altre cose, la prestazione energetica dell'involucro edilizio, con conseguente e consistente risparmio sui consumi e sui costi in bolletta.