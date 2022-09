Una segnalazione insolita ha messo in allarme l'altro ieri i carabinieri della compagnia di Prossedi e operatori del 118 di Priverno proprio al confine tra le province di Frosinone e Latina lungo la SS 156 dei Monti Lepini. Poco prima delle 22 di giovedì sera, infatti, più di una chiamata giunta dai passanti al 112, indicava la presenza di una donna a bordo strada con gli indumenti strappati, tumefatta in volto e visibilmente stordita. I soccorsi, ovvero l'automedica di San Martino e ambulanza di Ceriara a Priverno e la pattuglia dei carabinieri in quel momento in servizio sui Lepini, sono arrivati sul posto trovando corrispondenza a ciò che era stato effettivamente segnalato.

Una donna, residente a Giuliano di Roma, in abito da cerimonia, presentava oltre ai vestiti visibilmente lacerati, anche ferite in volto e sul resto del corpo, indicatori evidenti di percosse appena subite. Sconcertante il racconto della stessa vittima; la trentunenne ha raccontato di essere stata fino a poco prima a un matrimonio ma proprio durante il banchetto al ristorante, non lontano dal luogo del suo ritrovamento, ha litigato con altri invitati (nello specifico soprattutto con la sorella della sposa) fino ad arrivare alle mani e subire il pestaggio. Durante il viaggio di ritorno era passeggera in un'auto di invitati ed è stata abbandonata per strada. I passanti, vedendola così sconvolta, hanno allertato il 112.

Le sue condizioni, per fortuna, non erano tali da destare preoccupazione nei medici del Pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone dove è stata condotta dall'ambulanza: la donna è rimasta sotto controllo per poi essere dimessa. A destare sconcerto è il suo racconto che è al vaglio per tutte le verifiche del caso, degli inquirenti. I carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo e i motivi che hanno scatenato la lite con seguente pestaggio. Da valutare se alla base dell'increscioso episodio ci siano ruggini pregresse tra vittima e aggressori o invece si sia verificato qualche episodio tale da scatenare la rabbia di chi ha picchiato la donna di Giuliano di Roma. Rivelante la posizione della sorella della sposa, ovvero colei che più degli altri avrebbe affondato i colpi sulla malcapitata poi abbandonata da sola in mezzo alla strada.