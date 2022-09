Leggero rialzo dei casi di Covid-19 nella provincia di Frosinone. Il bollettino giornaliero emesso ieri dall'Asl del capoluogo, infatti, parla, a fronte di 995 tamponi effettuati, di 195 nuovi positivi contro i 171 della rilevazione precedente; in aumento anche i nuovi negativizzati che si sono attestati ieri a quota 237; nessun decesso, mentre i ricoverati nelle strutture ospedaliere sono venti.

Per quanto riguarda la distribuzione geografica dei nuovi casi, il primato di giornata è andato a Cassino con 16 contagiati, a seguire, Veroli 14, Frosinone 13, Sora 12, Monte San Giovanni Campano 8, Ceccano 7, Alatri, Anagni, Arce, Castelliri, Ferentino e Torre Cajetani 6, Amaseno, Boville Ernica, Castrocielo, Fiuggi e Vico nel Lazio 4, Alvito, Aquino, Castro dei Volsci, Collepardo, Fumone, Piedimonte San Germano, Sant'Elia Fiumerapido e Strangolagalli 3, Arpino, Atina, Casalvieri, Ceprano, Coreno Ausonio, Isola del Liri, Patrica, Pofi, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, Santopadre, Supino, Torrice, Vallecorsa 2, Broccostella, Campoli Appennino, Casteonuovo Parano, Colle San Magno, Fontana Liri, Fontechiari, Giuliano di Roma, Morolo, Paliano, Pescosolido, Pignataro Interamna, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, Trivigliano e Villa Latina 1.

Volgendo lo sguardo al resto della regione, nel Lazio ieri sono stati registrati 1.487 nuovi casi positivi (-124) su 12.070 tamponi, dei quali 2.672 molecolari e 9.398 antigenici. Sono state, invece, 1.300 le persone guarite e 4 i morti registrati, uno in più rispetto al dato precedente. A Roma città i contagi sono stati 687, mentre nelle province i nuovi casi sono stati 514. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%. A comunicarlo è stato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel solito bollettino con gli aggiornamenti sull'andamento del Covid-19.

Gli attuali casi positivi al Covid-19 nel Lazio sono 40.584, sono 40.181 persone in isolamento domiciliare. I pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva sono 379, mentre si registrano 24 persone in terapia intensiva (due in meno rispetto alla rilevazione precedente). In totale sono morte 12.053 persone e ne sono guarite 1.989.189. Il totale dei casi esaminati è 2.041.826. Tra le province, esclusa Roma, dopo Frosinone, il dato peggiore è stato quello di Latina con 179 nuovi casi, poi Viterbo con 95 e Rieti a chiudere con 45.