Arrestate due persone in poche ore. Lo scorso pomeriggio i carabinieri della stazione di Valmontone hanno arrestato una giovane 20enne della provincia di Roma gravemente indiziata del reato di furto aggravato di capi di abbigliamento all'interno di 6 attività commerciali dell'Outlet Village, e un 42enne originario di Frosinone indiziato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

A seguito di una segnalazione da parte della vigilanza del centro commerciale, i carabinieri sono intervenuti fermando la 20enne e una minore indiziate di aver sottratto, rimuovendo le placche antitaccheggio, alcuni capi di abbigliamento in alcuni negozi. All'interno di una borsa che avevano sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento e, la perquisizione all'autovettura della 20enne ha consentito di recuperare altra merce, tutta prelevata all'interno dei negozi e non pagata, del valore di circa 500 euro. Per la 20enne sono scattate le manette per furto aggravato mentre la posizione della minorenne è al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma.

Gli stessi carabinieri della stazione di Valmontone, hanno ricevuto una segnalazione di un'abitazione nella quale era era frequente uno strano via vai. A seguito di una verifica hanno notato all'interno del giardino tre piante di marijuana alte circa due metri. Quando il 42enne, operaio residente a Valmontone ma originario di Frosinone, è ritornato a casa è scattata la perquisizione con il rinvenimento di altre quattro piante in fase di essicazione e ulteriore sostanza stupefacente, già essiccata e pronta alla cessione illecita, contenuta all'interno di barattoli in vetro il cui peso complessivo è di 2,7 kg. Tutta la sostanza è stata sequestrata in attesa delle analisi di laboratorio che consentiranno di stabilire il valore del principio attivo nonché quantificare le dosi complessive.

Gli arresti sono stati convalidati e, al termine dell'udienza, l'autorità giudiziaria veliterna ha condannato la 20enne ad un anno di reclusione con pena sospesa e rimesso in libertà il 42enne in attesa dello svolgimento del processo.