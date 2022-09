Un uomo ha cercato di gettare la compagna gettandola dal balcone, per poi tentare per due volte il suicidio. È accaduto ieri a Vinovo (Torino). Il quarantenne al culmine di un litigio ha cercato di gettare la compagna dal secondo piano, non essendoci riuscito si è gettato lui stesso. Non avendo subito gravi conseguenze dall'impatto, si è rialzato per fuggire in auto verso il cuneese, dove ha tentato per la seconda volta il suicidio gettandosi da un ponte. Ricoverato in ospedale con ferite gravi, non risulta in pericolo di vita. È stato denunciato per lesioni e tentato omicidio. Alla donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata data una prognosi di sette giorni.