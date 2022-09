È fatta. Il centro storico del paese torna ad avere un ambulatorio medico. Il professionista che ha accettato di prestare servizio nel comune montano è il dottor Bernardino Del Greco di Cassino che fornirà le sue prestazioni nello studio medico di famiglia ubicato in un locale al piano terra di via Iaconelli, locale fornito al dottor Del Greco in comodato d'uso gratuito per la durata di due anni, fino al 13 settembre del 2024.

La decisione dell'amministrazione guidata dallo scorso giugno dal sindaco Antonio Iaconelli è stata presa per sopperire alla carenza della sede fissa di un ambulatorio medico nel centro montano che da tempo lamentava la carenza di un servizio costante ed efficiente di uno studio medico: "Attualmente l'unico medico con disponibilità che i cittadini di questo Comune possono scegliere presta servizio presso il proprio ambulatorio sito in Atina, distante sedici chilometri da San Biagio Saracinisco e non collegato da mezzi pubblici", è messo nero su bianco nella delibera di giunta che ha preso l'importante decisione.

È bene sottolineare che, oltre al centro storico di San Biagio (situato a quasi 850 metri di quota), esistono diverse frazioni sparse nel territorio comunale, alcune oltre i 900 metri di quota e che d'inverno tribolano parecchio per ricevere la visita di un medico. Era il marzo scorso quando forti lamentele si levavano da San Biagio proprio per la mancanza di uno studio medico.

«Vengono da me a lamentarsi del fatto che per una visita o una ricetta devono chiedere aiuto a qualche familiare o vicino di casa che dal paese li conduca in auto fin giù alla Casa della salute di Ponte Melfa, quasi quaranta chilometri tra andata e ritorno per una strada tutte curve e salite», ci raccontò un pensionato del posto che si fece portavoce dei suoi concittadini per chiedere la soluzione a uno stato di cose al limite della sopravvivenza. Ora, con l'avvio del servizio del dottor Del Greco, l'intera comunità di San Biagio potrà sapere su chi contare per l'assistenza medica. Almeno per i prossimi due anni.