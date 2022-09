Su disposizione della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, il 13 Settembre si è tenuto un incontro presso la direzione del parco nazionale d'Abruzzo (Pnalm), Lazio e Molise nella sede di Pescasseroli (AQ), tra il direttore del parco nazionale dott. Luciano Sammarone e le direzioni regionali VV.F. di Abruzzo, Lazio e Molise.

All'incontro hanno partecipato rappresentanze delle direzioni Vf interessate, guidate per la direzione regionale VV.F. Lazio dal Ds Paolo Massimi, per la direzione regionale VV.F. Molise dal comandante VVF di Isernia Pd Antonio Giangiobbe e per la direzione regionale VV.F. Abruzzo dal Pd Aib Maurizio Sista. Durante l'incontro è stata esaminata la proposta di piano Aib elaborata dalla direzione del parco e nella discussione sono emersi interessanti spunti e riflessioni finalizzati all'espressione del parere richiesto con l'obiettivo di contribuire al miglioramento del piano e alla stesura della sua proposta definitiva, che verrà successivamente inoltrata dalla direzione del parco agli enti competenti per l'approvazione.