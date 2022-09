È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della regolamentazione della viabilità in piazza VI dicembre, su indirizzo dell'assessore ai lavori pubblici, Angelo Retrosi. «Una nuova viabilità per le intersezioni tra le varie strade che confluiscono in piazza VI Dicembre – ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – L'amministrazione ha formalizzato la richiesta di finanziamento regionale pari a 500 mila euro per realizzare gli interventi che assolveranno la funzione di moderazione e snellimento del traffico nell'area».

L'area di intervento è situata ai piedi del palazzo che ospita la sede del municipio, sulla quale confluiscono Viale Mazzini. È prevista inoltre la realizzazione di marciapiedi, pavimentazione e di aiuole spartitraffico, con il rifacimento del manto bituminoso.

La giunta comunale, sempre su indirizzo dell'assessorato coordinato da Angelo Retrosi, ha approvato anche il progetto definitivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche lungo Viale Mazzini, con il relativo schema di richiesta di finanziamento regionale di 500.000 euro.