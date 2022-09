È stata riaperta dopo 5 ore la provinciale verolana all'altezza delle Carpinette dove questa mattina poco prima delle 8 ha preso fuoco un autobus. Fortunatamente il conducente del Cotral ha avvertito l'odore di fumo e si è subito fermato e ha fatto scendere gli studenti. Ha poi preso l'estintore e ha cercato di spegnere le fiamme. In poco tempo, però, le lingue di fuoco si sono estese e hanno avvolto tutto il mezzo. Sul posto due squadre di vigili del fuoco, carabinieri e agenti della polizia locale. La strada è rimasta chiusa fino alle 13 per consentire le operazioni di spegnimento del bus e della vegetazione e la messa in sicurezza. È stato necessario l'intervento di una gru per rimuovere l'autobus.