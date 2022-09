Acque rosse in una fontana privata in pieno centro a Cassino. I residenti dell'intera zona si rivolgono ancora agli ambientalisti e lanciano un nuovo appello affinché si intervenga al più presto.

«Sono già trascorse oltre due settimane da quando è stato segnalato a tutte le autorità, locali e nazionali, un presunto disastro ambientale in pieno centro urbano - spiega Edoardo Grossi, presidente dell'Ansmi - Residenti costretti a chiudere le finestre per esalazioni che potrebbero essere addirittura tossiche!». Sabato sono stati allertati anche i vigili del fuoco e la sala operativa emergenza ambientale dei carabinieri forestale. E in prima persona si è mosso anche il sottosegretario al Mite Ilaria Fontana, che ha messo in moto Ispra e Arpa. E che attende ora che siano eseguite le indagini di rito per poter escludere la presenza di un rischio ambientale. O accertarla e mettere la zona in sicurezza.