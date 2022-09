Autobus completamente distrutto dalle fiamme e vegetazione a fuoco. È successo prima delle 8 a Veroli in zona Carpinette, dopo il bivio di Colleberardi. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il mezzo era carico di studenti. L'autista del Cotral appena si è reso conto della problematica si è fermato e ha fatto scendere i ragazzi risaliti poi su un altro autobus per raggiungere i rispettivi istituti scolastici. In poco tempo le fiamme hanno avvolto il mezzo. Sul posto vigili del fuoco per domare l'incendio, i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Il fumo nero è stato avvistato anche dai cittadini dei paesi vicini.