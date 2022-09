Sette giorni fa la grandinata che ha messo a dura prova il territorio. Oggi i solleciti alla Pisana ad attivare tutte le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale. «Torno a sollecitare l'attenzione della Regione Lazio sul vero e proprio dramma atmosferico che si è abbattuto una settimana fa in provincia di Frosinone ed in particolare sulle comunità di: Frosinone, Alatri, Boville Ernica, Veroli, Arce, Ripi, Torrice Strangolagalli, ma anche nel sud della Provincia, quindi a Cassino e nel Cassinate».

Così in una nota il consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli che aggiunge: «Queste zone, infatti, sono state duramente colpite da eccezionali precipitazioni atmosferiche, delle vere e proprie palle di grandine, grandi come quelle da tennis, che hanno provocato auto distrutte, vetri in frantumi, alberi abbattuti, rami nelle carreggiate stradali, tetti delle case divelti. Per non parlare degli ingenti danni provocati dall'eccezionale evento atmosferico alle coltivazioni, in particolare agli uliveti. Le precipitazioni non hanno risparmiato, né i centri urbani né le periferie, dove i danni e i disagi per i cittadini sono stati di particolare gravità e rilevanza».

«Per tutti questi motivi, è fondamentale che la Regione attivi subito gli interventi regionali di competenza, Legge regionale 26 febbraio 2014 numero 2, articolo 15 comma 1, di dichiarare lo stato di calamità regionale per queste zone. Sono al fianco del sindaco di Torrice Alfonso Santangeli il cui comune è stato duramente colpito, con il quale stiamo monitorando la situazione, e che sta coordinando insieme a tutti gli altri primi cittadini un'azione di sollecito alla Regione» ha concluso il proprio interventi il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli.