Palazzina evacuata,intere famiglie per strada. È piombata la macchina dei soccorsi sul trafficato viale Regina Elena a Sora. Troppo forte l'odore che sembrerebbe essere di benzina. Ad arrivare squadre di vigili del fuoco, due ambulanze, un'automedica e i carabinieri. Sono in corso sopralluoghi mentre le persone attendono per strada l'esito delle indagini. L'aria è pesante a causa del forte odore.