Lui, lei e l'altro. Una vicenda finita nelle aule di tribunale, tutti e tre accusati di rissa. Ieri sono stati ascoltati e sono emerse versioni contrastanti. I protagonisti sono due uomini, di 36 e 59 anni, e una donna di 42 anni, tutti di origine albanese e residenti a Ceccano. I fatti risalgono a tre anni fa.

Le accuse

La quarantaduenne, compagna del cinquantanovenne, ha sostenuto di essere stata aggredita in casa dal trentaseienne con cui aveva avuto una relazione. Relazione che aveva deciso di interrompere.

Proprio la sua decisione, sempre stando a quanto sostenuto dalla donna, avrebbe mandato su tutte le furie l'uomo, il quale voleva sposarla per ottenere il permesso di soggiorno.

Sarebbe, quindi, andato a casa della donna e l'avrebbe minacciata e poi aggredita, colpendola con calci e pugni e trascinandola afferrandola per i capelli. Poi la fuga.

Tutt'altra versione quella del trentaseienne, il quale nega la relazione con la quarantaduenne e sostiene di essere andato a trovarla, ma arrivato a casa sarebbe stato aggredito dal cinquantanovenne. Lo accusa anche di averlo colpito con un'ascia.

Tutti e tre sono finiti a processo per rissa. Il trentaseienne aveva fatto ricorso alle cure dei dottori per le fratture riportate.

La donna aveva, invece, una tumefazione al naso.

La prossima udienza è stata fissata al 24 gennaio 2023 per ascoltare altri testi.

Il cinquantanovenne e la quarantaduenne si sono rivolti all'avvocato Mauro Roma per la loro difesa.