Sono 288 i nuovi casi Covid in provincia di Frosinone con un morto, il secondo di settembre. Crolla a 22 il numero dei ricoverati, meno 9 in 24 ore sui livelli della prima parte di giugno. Cala pure l'incidenza per 100.000 abitanti (anche se domenica era più bassa). Secondo rialzo consecutivo per il tasso di positività.

La giornata

Sono 31 i nuovi casi a Frosinone, il centro con il maggior incremento giornaliero. A seguire Cassino con 27, Ceccano con 18, Ferentino con 16, Sora con 13, Veroli con 12, Vallecorsa con 10, Alatri, Anagni e Atina con 9, Boville Ernica e Monte San Giovanni Campano con 8, Castro dei Volsci con 6, Arnara, Roccasecca e Torrice con 5, Castrocielo, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Ripi e Sant'Elia Fiumerapido con 4, Arce, Arpino, Castelliri, Ceprano, Fiuggi, Isola del Liri, Paliano, Pofi, Vico nel Lazio e Villa Santa Lucia con 3, Alvito, Amaseno, Broccostella, Casalvieri, Cervaro, Gallinaro, Giuliano di Roma, Morolo, Picinisco, Piglio, Pontecorvo, Posta Fibreno, San Giorgio a Liri, Strangolagalli e Supino con 2. Quindi un solo caso ad Aquino, Ausonia, Campoli Appennino, Casalattico, Colfelice, Coreno Ausonio, Fontechiari, Fumone, Pastena, San Biagio Saracinisco, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Trevi nel Lazio, Trivigliano e Villa Latina.

Il decesso

La scorsa settimana c'era stata una sola vittima, la prima del mese. Ieri è stato comunicato un secondo decesso per il mese di settembre. Si tratta di un uomo di 85 anni di Frosinone.

Le ultime cinque settimane avevano avuto o uno o due morti, mentre la prima di agosto ne aveva contati quattro.

L'andamento

I 288 casi di ieri sono, comunque, 20 in meno rispetto a quelli del precedente martedì. Da allora, al massimo, erano stati 193 sabato.

Negli ultimi sette giorni, allora, i positivi sono stati 1.223 alla media di 174,71 ogni 24 ore. Martedì scorso erano ancora 1.350 a 192,86 di media, ragion per cui da allora la flessione è proseguita con un meno 9,40%. Man mano che passano le giornate la riduzione dei casi, che prosegue dalla seconda settimana di luglio, va attenuandosi. Rispetto a quattordici giorni fa (1.443 e 206,14 di media) la diminuzione è del 15,24%. A ventuno giorni, invece, quando i contagiati erano 1.799 (257 la media) la discesa è del 32,01%. Dal 16 agosto, con la riduzione dei casi per il post-ferragosto, la flessione è meno evidente: -8,32%. Andando ancora più a ritroso, rispetto al 9 e 2 agosto la diminuzione è, rispettivamente, del 41,92% e del 56,11%.

Gli indicatori

Dal 1° agosto l'incidenza per 100.000 abitanti è diminuita in 34 occasioni. Lo ha fatto anche ieri, passando da 260,59 a 256,39. Martedì scorso l'incidenza era a 283,02. Il 30 agosto era a 302,52, il 23 agosto a 377,15, il 16 agosto a 279,66, il 9 agosto era a 300,86 e il 2 agosto era a 398,14. Il valore attuale continua a mantenersi sui livelli della metà di giugno.

Va, tuttavia, sottolineato che l'ultima volta che l'incidenza era in fase calante, a maggio, erano serviti otto giorni per passare da un'incidenza inferiore a 300 a un'incidenza sotto i 200. Attualmente, invece, in poco meno di un mese dai 279,66 del 16 agosto al massimo si è scesi ai 252,62 dell'11 settembre.

Il tasso di positività subisce un lieve rialzo dal 16,81% al 17,16%. L'inizio di settimana, dunque, segna un incremento rispetto alla media del 14,47% della precedente che, pure, era stato il minimo dell'ultimo periodo. Dietro solo al 13,96% avuto tra il 6 e il 12 giugno.

I ricoverati e i guariti

I ricoverati fanno un bel passo indietro. In 24 ore passano da 31 a 22. Si tratta del minimo del mese e anche dai 20 casi del 12 giugno. Settembre si era aperto con 32 ricoverati, mentre il 1° di agosto erano 77 e il 1° di luglio 27.

I negativizzati sono 373, il minimo dai 476 del 30 agosto. Va detto che l'ultima settimana erano stati 1.698 in calo rispetto ai 1.868 avuti tra il 29 agosto e il 4 settembre.

I tamponi

Sono 1.678 i test processati ieri. Come ogni martedì il picco della settimana considerato che il 6 settembre erano stati 1.714. Dal 5 all'11 settembre i tamponi sono stati 7.885 un po' meno rispetto agli 8.059 del periodo precedente.

Il bollettino del Lazio

Nel Lazio su un totale di 16.698 tamponi - informa l'assessore Alessio D'Amato - si registrano 2.113 nuovi casi positivi (+1.372) e 3 decessi (+1). Sono 397 i ricoverati (-39), 32 le terapie intensive (-3) e 2.951 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,6%.