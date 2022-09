Sono 57 i nuovi casi Covid che aprono la settimana. Si tratta del dato più alto degli ultimi tre lunedì (il 5 settembre erano stati 19). L'incidenza per 100.000 abitanti per un giorno risale e si posiziona a 260,59. Il tasso di positività, invece, risale al 16,81%, ma su appena 339 tamponi, mentre non subisce variazioni il numero dei ricoverati, 31. Nessun decesso.

La giornata

Anagni con 5 contagiati apre la lista della settimana davanti a Santopadre e Sora con 4 casi. Poi Alatri, Arnara, Cassino, Giuliano di Roma, Isola del Liri e Veroli 3, Amaseno, Paliano, Trivigliano, Vallecorsa e Villa Latina 2, Atina, Campoli Appennino, Casalattico, Ceccano, Ceprano, Gallinaro, Monte San Giovanni Campano, Morolo, Pescosolido, Picinisco, Pico, Pofi, Pontecorcvo, Supino, Torre Cajetani e Trevi nel Lazio 1.

L'andamento

Con i 57 casi di ieri, negli ultimi sette giorni se ne hanno 1.243 alla media di 177,53. Lunedì scorso erano 1.362 (194,57 la media) per una diminuzione dell'8,73%. Questo il trend delle ultime settimane: 1-7 agosto 2.319 positivi alla media di 331,29 per un meno 23,44% rispetto all'ultima settimana di luglio, 8-14 agosto 1.689 e 241,29 per un meno 27,17% sempre rispetto alla settimana precedente, 15-21 agosto 1.481 e 211,57 per un meno 12,31%, 22-28 agosto 1.513 e 216,14 per un più 2,16%, 29 agosto-4 settembre 1.380 e 197,14 per un meno 8,79%, 5-11 settembre 1.205 e 172,14 per un meno 12,68%. A settembre le infezioni sono 2.077, decimo mese di fila a superare tale soglia. La media, attualmente, è attesta a 173,08 casi quotidiani, la quota minima dai 66 di novembre 2021. A livello comunale, sempre da inizio mese, si hanno 172 positivi a Frosinone, 136 a Cassino, 127 a Sora, 115 a Ferentino, 85 a Veroli, 84 a Ceccano, 74 a Monte San Giovanni Campano, 67 ad Alatri e Anagni, 59 a Isola del Liri, 58 a Boville Ernica e Vallecorsa tra quanti hanno superato la soglia di cinquanta.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale risale dai 252,62 con i quali si è chiusa la settimana appena trascorsa a 260,59. Un dato, comunque, inferiore anche ai 262,47 al 10 settembre. Lunedì scorso il fato era di 285,53 e il 29 agosto a 313, 21. Prima ancora, il 22 agosto, l'incidenza era a 308,18. In pratica, dall'11 agosto l'incidenza è scesa sotto i 400 mentre la prima volta sotto i 300 è stata il 16 agosto oi replicata, però, solo il 31 agosto. Nell'ultimo periodo tale indicatore è sceso al massimo a 252,62. Siamo sui valori della metà di giugno. Il tasso di positività cresce per il secondo giorno di fila: dopo l'11,79% del 10 settembre è risalito prima al 15,08% e, ieri, al 16,81%. L'ultima settimana, peraltro, si era chiusa al 14,47% il valore più basso dal 13,96% registrato tra il 6 e il 12 giugno. Da allora ad oggi il tasso di positività settimanale ha toccato perfino quota 31,21% dal 4 al 10 luglio.

I ricoverati e i guariti

Il dato delle persone ricoverate con il Covid non varia. Erano 31 domenica e sono rimaste tali ieri. Dall'inizio di settembre, comunque, non si hanno sensibili oscillazioni considerato un valore minimo di 27 e un massimo di 34. I negativizzati sono 61, anche in questo caso un numero superiore ai nuovi positivi. La trascorsa settimana si sono negativizzate 1.698 persone contro le 1.868 di quella prima e le 1.838 di quella ancora precedente.

I tamponi

Come ogni lunedì il numero dei test processati tocca il minimo settimanale con 339 in aumento, peraltro, rispetto ai 266, 239 e 257 delle tre settimane precedenti. L'ultima, inoltre, si è chiusa con 7.885, leggermente sotto il dato di 8.059 registrato nel periodo tra fine agosto e inizio settembre.

Il bollettino regionale

Nel Lazio, su 1.989 tamponi molecolari e 5.505 tamponi antigenici per un totale di 7.494 tamponi, ieri si sono registrati 741 nuovi casi positivi (-515) e 2 decessi (+1). Nel bollettino 436 ricoverati (-2), 35 terapie intensive (-1) e 1.303 i guariti. Il rapporto positivi-tamponi è al 9,8%.

D'Amato a Frosinone

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato sarà all'ospedale di Frosinone giovedì mattina. Accompagnato dal direttore generale Angelo Aliquò, a partire dalle 11, nella saletta dell'Urp dell'Asl di Frosinone presenterà il progetto di radiologia interventistica dello Spaziani. Quindi al piano -1 dell'ospedale Fabrizio Spaziani presenterà la nuova Tac e inaugurerà il centro di diagnostica senologica, il nuovo ambulatorio dedicato alla patologia mammaria (Unità di Diagnostica senologica).