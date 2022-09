Anche in città, nell'ultimo scorcio dell'estate, risuona l'allarme per l'emergenza sangue. Ceccano, purtroppo, non fa eccezione al trend nazionale, che registra proprio in questo periodo un forte calo delle donazioni.

Lo sottolinea con rammarico il presidente della sezione Avis civica, Daniele Panella. «Anche nella nostra associazione - spiega - si rispecchia l'andamento nazionale, che vede la raccolta sangue in diminuzione del 4,7%. Il periodo estivo non è mai stato di aiuto per le donazioni, specialmente a causa del caldo, con particolare riferimento alle persone che soffrono di pressione bassa. Ma direi - sottolinea Panella - che anche l'egoismo di tutti noi porta a dare priorità ad altre cose, facendoci trascurare chi ha bisogno di aiuto. Infatti, quando non siamo toccati in prima persona, dimentichiamo di compiere quei piccoli gesti di solidarietà, che comunque sappiamo fare».

Dopo la premessa generale, il presidente della sezione Avis entra nello specifico: «Nell'ultimo periodo c'è stata una carenza delle scorte di sangue, in particolare del gruppo 0, e numerosi interventi chirurgici sono stati rinviati. Purtroppo, tanti nostri fratelli hanno dovuto posticipare le loro cure periodiche». L'Avis ceccanese, comunque, vanta un ottimo bilancio nel 2021 con 520 sacche raccolte. Mentre nei primi quattro mesi di quest'anno ha contato 200 sacche all'attivo. «Da maggio - evidenzia Panella - c'è stato un calo preoccupante, con poco più di 100 sacche raccolte in questo secondo quadrimestre. Nonostante tutto, sono convinto che lo spirito solidale dei ceccanesi non sia cambiato, ma adesso è arrivato il momento di dimostrarlo», Ieri, intanto, si è svolta la prima raccolta di settembre con 9 sacche su 11 volontari presentati nella sede di via Boschetto, assistiti dall'equipe medico-infermieristica.

«Voglio ringraziare i volontari operativi dalle 7,30 del mattino - rimarca il presidente - pur essendo una domenica di sole. Grazie a Vincenza, Sonia, Alessia, Nicola e Sara del Servizio civile». La prossima raccolta, invece, come annuncia Panella, «sarà speciale più del solito. Il tempo non cancella le persone speciali, anzi fa sentire di più la loro mancanza. Tra pochi giorni ricorre il primo anniversario dalla scomparsa del nostro fratello padre Antonio Mannara. Noi dell'Avis, dopo avergli intitolato la sala donazioni lo scorso novembre, vogliamo ricordarlo e dedicargli la raccolta di sabato 24, come riconoscimento alla sua disponibilità continua alle nostre iniziative, alla sua bontà e amore verso i bisognosi, oltre al fatto che era un donatore iscritto alla nostra associazione. Colgo l'occasione per anticipare che durante il periodo natalizio abbiamo in programma un evento in sua memoria, con l'obiettivo di ripeterlo ogni anno. Per prenotarsi alla donazione del 24, basta un Sms Whatsapp al 328-7854848». Dunque, un'occasione per aumentare le scorte di sangue in città, garantendo così un sostegno indispensabile a chi ne avesse bisogno.