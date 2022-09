Forse un battibecco, forse una parola di troppo, alla base dell'aggressione ai danni di un giovane, avvenuta l'altra sera nel parcheggio di un noto locale, nella parte bassa del capoluogo.

La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti. Sembrerebbe che il ragazzo sia stato pestato da quattro persone di etnia rom.

Sul posto gli agenti delle volanti per avviare tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo la vittima era già stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure del caso.

Sempre da alcune informazioni, anche se vige il massimo riserbo sulla vicenda, sembrerebbe che qualcuno abbia ripreso con il cellulare gli attimi della violenza. Se così fosse e se il filmato venisse consegnato nelle mani delle forze dell'ordine, si potrebbe arrivare in tempi brevi a chiarire ogni aspetto dell'accaduto e a risalire agli autori del pestaggio.

La ricostruzione

Un sabato notte di fine estate che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, quello dello scorso week-end.

Calci e pugni a un giovane da parte di più ragazzi, sembrerebbe fossero almeno quattro, sempre stando a quanto sostenuto da alcuni passanti.

Questa la scena che sarebbe apparsa, infatti, ad alcuni giovani che stavano raggiungendo uno dei vicini locali della movida del capoluogo.

L'allarme

Immediatamente sono stati contattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti per avviare subito le indagini e fare luce su quanto segnalato.

Il giovane nel frattempo aveva già fatto ricorso alle cure dei dottori dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" per le ferite riportate. Come detto, ragazzo, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Non è in pericolo di vita.

Ma quanto accaduto ha riportato alla mente diversi episodi di violenza registrati nel tempo ai danni di giovani del capoluogo e non solo, alcuni terminati, purtroppo, in maniera tragica. Un sabato sera tranquillo, di divertimento e di svago, ha rischiato, dunque, di trasformarsi in tragedia.