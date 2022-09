Prima il litigio, poi la ferita alla testa. Lei, una quarantenne, è stata trasportata in ospedale con un'eliambulanza, lui, un uomo di origine albanese in caserma per essere ascoltato. Indagini in corso dei carabinieri per fare luce su quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, in un'abitazione in via Granciara, tra la donna e il suo compagno.

Le sirene hanno attirato subito l'attenzione dei cittadini. Prima un'ambulanza, poi l'eliambulanza e infine una pattuglia dei militari. Saranno le indagini e tutti gli accertamenti degli uomini coordinati dal capitano Cavallo a chiarire cosa sia accaduto tra le mura dell'abitazione in cui è stata soccorsa, con una grave ferita alla testa, la donna. Per lei, dopo le prime cure sul posto, i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura della capitale. La quarantenne è stata ricoverata al policlinico "Tor Vergata" di Roma, ha riportato serie ferite, ma fortunatamente non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Le indagini

Come detto saranno gli accertamenti subito avviati dai carabinieri a chiarire ogni aspetto. Stando a una prima ricostruzione, tra i due ci sarebbe stato un litigio. Da chiarire poi cosa sia accaduto. Sembrerebbe che dalle parole, l'uomo sia passato ai fatti. Avrebbe picchiato la compagna. La donna ha riportato una ferita anche sulla testa.

Sul posto i militari che hanno portato in caserma il compagno per essere ascoltato. I carabinieri hanno avviato, nel frattempo, tutti gli accertamenti per fare luce sull'episodio. L'elicottero è atterrato poco distante dall'abitazione, per poi rialzarsi in volo alla volta della capitale. Tante le persone che hanno raggiunto la zona, anche richiamate dall'arrivo dei soccorsi. L'area è stata transennata per permettere alle forze dell'ordine e ai soccorsi di intervenire e svolgere il loro lavoro.