Scivola e batte la testa. Ferito un anziano, trasportato con l'eliambulanza in una struttura ospedaliera della capitale. L'incidente domestico si è verificato nella giornata di ieri a Casalattico. In ospedale è finito un settantaquattrenne che si trovava a Casalattico in vacanza con la moglie.

Sul posto, oltre al personale medico con un'ambulanza, sono intervenuti anche i carabinieri, i quali, come prevede la prassi in simili circostanze, per accertare e ricostruire la dinamica dei fatti accaduti, hanno effettuato alcuni rilievi.

I fatti

Una brutta caduta per un settantaquattrenne. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe alzato per andare in bagno, quando è scivolato sbattendo anche la testa.

Immediatamente sono stati contatti i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico che ha prestato le prime cure al pensionato. Vista la gravità delle ferite riportate, per l'uomo i medici hanno disposto il trasferimento in una struttura più attrezzata per le cure del caso. Pertanto è stato richiesto l'intervento di un'eliambulanza con cui il settantaquattrenne è stato trasportato in un ospedale della capitale. L'anziano, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.