Grave incidente tra un'auto e una moto poco distante dal piazzale delle Filippine alle porte del centro storico di Veroli. Ad avere la peggio il conducente della "due ruote", un sessantenne trasportato in eliambulanza in una struttura ospedaliera della capitale. È successo intorno alle 11. Sul posto il personale medico e i carabinieri per i rilievi di rito e per stabilire la dinamica dell'incidente.