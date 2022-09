Martedì 13 settembre a Ferentino sarà inaugurata la nuova piazza di Sant'Agata con tanto di monumento intitolato a San Luigi Guanella. Lo slargo del principale e animato rione cittadino è trasformato completamente: nuova pavimentazione, nuovi arredi, una fontana artistica e un'opera scultorea in memoria di don Guanella proclamato santo da papa Benedetto XVI nel 2011. Il sacerdote a Ferentino ha fatto tanto per la comunità parrocchiale che ha già celebrato i 100 anni dell'istituzione della "Casa divina Provvidenza", dal religioso fondata nel 1908.

La cerimonia d'inaugurazione della piazza avverrà a partire dalle 17.30, alla presenza del sindaco Antonio Pompeo e di altri amministratori comunali. Nella stessa giornata, il rione Sant'Agata sarà in festa per la ricorrenza del Santissimo Crocifisso. Nella serata del 13, alle 21.30, ci sarà musica con lo spettacolo dei Brigallè. La sera successiva la nuova piazza ospiterà lo show musicale "Assolutamente Rino – tribute band", una delle più apprezzate cover band di Rino Gaetano. «Un altro cantiere speciale a Ferentino – così dal Comune informano che i lavori sono conclusi - un'opera di riqualificazione che i residenti del rione Sant'Agata attendevano da tempo e per la quale oggi ringraziano entusiasti il sindaco Pompeo, che ha regalato loro un nuovo e bello spazio di aggregazione».

«Con orgoglio e soddisfazione – commenta il sindaco Antonio Pompeo – restituiamo a questa zona della nostra città non soltanto il centro di aggregazione e socialità da sempre rappresentato dalla piazza, ma soprattutto un luogo di condivisione che rappresenta il cuore di Sant'Agata e che, grazie agli importanti lavori di restyling realizzati, sarà un altro fiore all'occhiello di Ferentino, un piccolo salotto all'aperto in cui i residenti potranno trascorrere i loro momenti di socialità. Un'altra opera attesa da tempo che sono felice di lasciare alla mia città».