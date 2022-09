Si sono calati giù per il pozzo di un acquedotto per recuperare un gattino. Nei giorni scorsi una squadra di volontari della Anvvfc di Piedimonte San Germano è stata interessata nel recupero di un piccolo gattino caduto in un acquedotto nelle campagna di Aquino. A richiedere l'intervento una signora del posto che aveva sentito miagolare. Una volta individuata la posizione, i volontari sono si sono messi all'opera. Sono scesi a circa cinque metri di profondità, per fortuna in assenza di acqua, e sono riusciti così a recuperare il gattino impaurito.

«Tutto è andato a buon fine - spiega l'associazione - e grazie alla professionalità dei nostri volontari il gattino è stato recuperato e affidato ad una signora, che l'aveva sentito miagolare, e lo porterà a un veterinario per le dovute cure».