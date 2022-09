Sul filo dei duecento, ma un pelino sotto. I dati dei contagiati giornalieri questa settimana si sono allineati: ieri 193. A parte i 308 di martedì, da lì in poi sono oscillati tra un minimo di 170 e un massimo di 193, 3 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Stessa cosa per l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, da tre giorni a questa parte, posizionata tra i 266,25 dell'8 settembre e i 262,47 di ieri. Il tasso di positività scende all'11,79%, lunedì, il minimo dall'11,15% del 10 agosto. I ricoverati salgono da 30 a 34, il massimo dall'inizio del mese, ma non ci sono nuovi decessi.

Il bollettino

Cassino con 18 casi è il centro ciociaro con il maggior incremento giornaliero. A seguire Frosinone 17 positivi, Isola del Liri 11, Sora 10, Ferentino e Roccasecca 9, Veroli 8, Alatri, Ceccano, Paliano e Vallecorsa 7, Atina 6, Pontecorvo e San Donato Val di Comino 5, Boville Ernica, Monte San Giovanni Campano, Pico, Ripi e Sant'Elia Fiumerapido 4, Fumone, Giuliano di Roma, Piedimonte San Germano e Torrice 3, Anagni, Arnara, Arpino, Campoli Appennino, Gallinaro, San Vittore del Lazio, Settefrati, Strangolagalli e Villa Santa Lucia 2, Alvito, Broccostella, Casalvieri, Castro dei Volsci, Collepardo, Fiuggi, Morolo, Pastena, Patrica, Pignataro Interamna, San Giovanni Incarico, Sant'Apollinare, Santopadre, Supino, Vicalvi, Vico nel Lazio e Villa Santo Stefano 1.

L'andamento

Da quattordici settimane ininterrottamente si superano i mille contagi. Anche l'attuale non fa eccezione, con 1.060 positivi a 176,66 di media. Si scende ancora, dato che la precedente era andata in archivio con 1.380 casi alla media di 197,14 e quella prima ancora con 1.513 e 216,14. Non si aveva una media così bassa dai 145,86 tra il 6 e il 12 giugno. Negli ultimi sette giorni si sono infettate 1.252 persone alla media di 178,86. Sabato scorso erano 1.408 a 201,14 di media, per cui la flessione è dell'11,07%. A quattordici giorni (1.511 e 215,86 di media) la contrazione è del 17,14%, a ventuno (1.540 e 220) è meno 18,70%. Dal 7 al 13 agosto (1.719 e 245,57) a ieri la diminuzione è del 27,16%. E ancora, nel confronto con il periodo dal 31 luglio al 6 agosto (2.382 e 340,29) è meno 47,43%. Dal 30 luglio (3.202 a 457,43 di media) la discesa è del 60,89%. Più marcata la contrazione dal 23 luglio (4.862 e 694,57) per un meno 74,24% e dal 16 luglio (5.674 e 810,57) per un altro meno 77,93%. Per non parlare della differenza dal 9 luglio (5.833 a 833,29) che si attesta a meno 78,53%. Settembre, finora, ha avuto 1.875 casi, quindi a una media di 187,50. Per trovare un dato inferiore occorre tornare a novembre 2021, passato agli archivi con 1.980 contagiati a 66 di media. Sempre a settembre, si hanno 155 positivi a Frosinone, 120 a Cassino, 106 a Sora, 103 a Ferentino, 80 a Ceccano, 69 a Veroli, 61 a Monte San Giovanni Campano, 59 ad Anagni, 55 a Vallecorsa, 53 a Boville Ernica e 52 a Isola del Liri tra i comuni oltre i cinquanta casi.

Gli indicatori

L'incidenza per 100.000 abitanti si conferma per il terzo giorno di fila sotto quota 270, a 262,47. L'ultima volta oltre i trecento è stata il 30 agosto. Gli attuali numeri sono compatibili con quelli registrati a metà giugno. Prima ancora, si era alla fine di maggio. Solo che allora, dal primo giorno sotto i 400, il 19 maggio, al primo a meno di 300 servirono sei giorni e poi altri sette per ritrovarsi attorno a 190. Nell'ultimo periodo, invece, dalla prima volta sotto i 400 alla prima sotto i 300 sono trascorsi sei giorni e poi altri 15, visto che l'incidenza era risalita, per scendere nuovamente sotto i 300. In questo ultimo periodo, dunque, dopo una discesa assai verticosa, seguita all'ennesima ripresa dei contagi, l'impressione è che il dato, pur ancora in calando, si stia assestando. Il tasso di positività, complice l'impennata del numero di tamponi processati, subisce un netto arretramento all'11,79%. La media di questa settimana si mantiene così al 14,37% contro il 17,15% della settimana precedente e il 19,70% di quella prima ancora.

I tamponi

I test processati sono stati 1.636 decisamente più dei 1.033 della giornata precedente e dei 1.116 di sabato scorso. I tamponi di questa settimana sono 6.924 in linea con il dato del periodo a cavallo tra la fine si agosto e l'inizio di settembre, terminato a 8.059 e in leggera crescita rispetto alle settimane che lo hanno preceduto.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 13.245 tamponi analizzati, ieri si sono registrati 1.379 nuovi casi positivi (-6 rispetto a venerdì) con 2 decessi (-4). Nel bollettino 436 ricoverati (-16), 37 terapie intensive (0) e 2.196 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,4%.