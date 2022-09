In campo per le ultime gare. Domani si saprà a chi andrà il trofeo della 46ª edizione delle Olimpiadi Victoria tra le Aquile (bianca), i Falchi (rossa), i Condor (verde) e i Grifoni (blu). A Madonna della Neve le quattro squadre si stanno sfidando in diverse discipline e oggi e domani saranno premiati i migliori tempi in alcune gare di atletica.

Le medaglie e i premiati

Intanto continuano le premiazioni. Ieri la categoria Z maschile (anni 2016-17) si è sfidata nel tradizionale gioco della corsa con il sacco. Al primo posto è arrivato Nicolò Ronca dei Falchi (rossa), al secondo Giordano Trovini dei Grifoni (blu) e al terzo posto Lorenzo Casarella dei Falchi (rossa). Nel mini volley su sabbia ha giocato la categoria E maschile (anni 2014-15). A conquistare il primo posto è stata la squadra dei Falchi (rossa) con Elia Trovini, Alessio Maiorani, Antonio Polsinelli, Tommaso Carinci, Samuel Chiappini e Marco Bonfrancesco. La squadra dei Grifoni (blu), formata da Hoxnaj Joy, Giuseppe Antonelli, Edoardo D'Arpino, Leonardo Gazzetti, Francesco Schietroma e Cesare Emiliano Scalia, ha conquistato il secondo posto. Terzo sono arrivati Giuseppe Delle Femmine, Andrea Fratarcangeli, Lorenzo Vernini, Tommaso Valle, Davide Iannuzzi, e Riccardo Pomponi dei Condor (verde).

La categoria E femminile (anni 2014-2015) si è sfidata nel basket. La medaglia d'oro è andata alla squadra dei Grifoni (blu) con Giorgia Nobili, Chiara D'Ambrosio, Sofia Calicchia, Ambra Borsone e a Maya Maria Minotti dei Condor (verde). Ad aggiudicarsi l'argento Giulia D'Aversa, Viola Tre Re, Gloria Ruscito, Ginevra Colatosti, Elena Cortina e Bianca Sabatini dei Falchi (rossa), mentre il bronzo è andato alla squadra dei Condor (verde) formata da Chiara Narducci, Camilla Lunghi, Asia Crispino, Svevia Calicchia, Michela Santianello e Chiara Colangeli.

A calcetto è scesa in campo la categoria C femminile (anni 2010-2011) con il primo posto conquistato dalla squadra dei Falchi (rossa). Quindi la medaglia d'oro è andata a Chiara Di Clemente, Sara Fontana, Giulia Scaccia, Giorgia Antonucci, Ludovica Ciangola e Sofia Iannarilli. Sul secondo gradino del podio, invece, sono salite Martina Mancone, Matilde Ursano, Maria Chiara Boezi, Ester Magnante e Giorgia Noce dei Grifoni (blu). La medaglia di bronzo è andata ad Asia Calicchia, Giulia Noce, Agnese Riscica, Sofia Cicuzza e Nicole Campagiorni delle Aquile (bianca). La categoria A-B femminile (anni 2005-2009) si è sfidata nel tiro alla fune. Il primo posto è stato conquistato dalla squadra dei Falchi (rossa) con Anastasia Nobili, Elena Vona, Chiara Tallini, Sofia Boccatani, Angelica De Nardo e Francesca Sabellico. Seconde Alessia Marcoccia, Alessandra Chiappini, Silvia Bottoni, Francesca Milani dei Falchi (rossa) e Francesca Martini dei Condor (verde). Infine, il terzo posto è andato a Elena Scarsella, Sofia Frasca, Ilaria Univochi e Noemi Cucuzza dei Condor (verde), Chiara Ferracci dei Falchi (rossa) e Elisa Gabriele delle Aquile (bianca).

Le finali

Oggi si inizia con le finali di atletica. Lancio del peso, corsa piana, staffetta e corsa a ostacoli. Tutte le categorie si sfideranno e sarà premiato il miglior tempo. Anche domani si continua con le finalissime, il tutto prima della cerimonia di chiusura dei "giochi olimpici".

Le altre iniziative

In mattinata, prima dell'alzabandiera e dell'inizio delle gare, verrà riproposto "Pompieropoli". In collaborazione con il corpo dei vigili del fuoco i bambini potranno passare un momento diverso e speciale. Una vera e propria simulazione del mestiere dei caschi rossi.

Domani sarà riproposta la tradizionale pedalata dell'amicizia. Un bellissimo itinerario lungo le vie di Frosinone da vivere insieme con amici e parenti. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione obbligatoria in segreteria. Lungo il percorso è prevista anche una piccola sosta ristoro al supermercato Todis di via America Latina. Partenza alle 9 da Madonna della Neve.