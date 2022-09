Incidente a Carnello, territorio di Isola del Liri. Una donna, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione ribaltandosi con la sua utilitaria. Ad arrivare l'ambulanza che ha trasferito la donna al nosocomio sorano. Il traffico ha subito dei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi di rito.