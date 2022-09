Ha raggiunto l'età di cento anni un medico molto amato e stimato da tutti a Fiuggi, il dottor Ferdinando Martini, più conosciuto come Nando. Una lunga carriera sempre al servizio del paziente e già direttore sanitario delle terme di Fiuggi. In tanti ieri hanno voluto far arrivare a Nando Martini i loro auguri per questo eccezionale traguardo, a cominciare dal sindaco Alioska Baccarini che gli ha fatto visita per portare gli auguri di buon compleanno di tutta la città, che gli è molto grata soprattutto per l'umanità con cui ha svolto il suo lavoro di medico.

Martini ha trascorso il suo centesimo compleanno con il figlio Fabrizio, ex sindaco di Fiuggi, e con i familiari. Una giornata speciale che ha segnato il raggiungimento del secolo di vita di Nando Martini, che in tanti da Fiuggi hanno voluto sottolineare.