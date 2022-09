Un furto capace di creare una enorme indignazione nella comunità cassinate: rubata ieri pomeriggio la corona della Madonna dell'Assunta dall'antica statua lignea della protettrice di Cassino. Un colpo ancora tutto da ricostruire da parte delle forze dell'ordine che indagano: una mano abile è riuscita svitarla e a portarla via in fretta.

A comunicarlo ai fedeli, il sacerdote durante la funzione del tardo pomeriggio: «Carissimi come potete notare, la venerata immagine di Maria Santissima Assunta in cielo non ha la corona che porta sul capo. Mi duole dirvi che nel pomeriggio è stata trafugata. La corona che adorna la Madonna quotidianamente, con cui in questi giorni l'abbiamo vista e venerata, non ha un grande valore economico ma sicuramente simbolico e affettivo per tutto il popolo di Cassino. Preghiamo e speriamo che colui che ha compiuto questo spiacevole gesto si ravveda e la restituisca per amore di Maria e dei fedeli».