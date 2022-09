Quella di quest'anno è stata un'estate ricca di eventi a Veroli e di gente, arrivata anche da fuori città, se ne è vista tanta. E per chiudere in bellezza e salutare l'estate 2022, non potevano non essere organizzati due eventi che ogni anno richiamano tante persone in centro. Appuntamento sabato con "Bollicine in Veroli" e domenica con la Pantasema.

Sabato, dunque, torna "Bollicine in Veroli". Il palcoscenico della manifestazione sarà sempre il centro storico con quattro isole naturali dove verranno allestiti i banchi di assaggio: Chiostro di S. Agostino, Piazza Duomo, Chiostro di Santa Salome, Terrazza del Vescovado e Piazza Trulli. Una serata all'insegna della qualità made in Italy degustando più di 100 spumanti diversi. Anche questa quarta edizione di "Bollicine in Veroli" è stata organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dalla Fondazione Italiana Sommelier e con il patrocinio della Regione Lazio, con l'intento di promuovere e divulgare la conoscenza di una parte importante dell'enologia italiana, lo spumante appunto.

Domenica appuntamento con la "Pantasema" per salutare l'estate che se ne va e l'arrivo del nuovo anno scolastico con la sfilata alle 17, il corteo dei ragazzi e l'accensione del fantoccio. Animazione a cura dei ragazzi in maschera e street band "Bandida".