Lunedì sera i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un cittadino nigeriano diciannovenne già censito per analoghi reati. Poco prima della chiusura dei negozi è arrivata al 112, da parte di alcuni clienti di un supermercato, una richiesta di aiuto: segnalavano la presenza di un uomo che li importunava. Sul posto sono intervenuti i militari del Radiomobile in servizio nella locale compagnia carabinieri che lo hanno individuato. L'uomo dapprima si è rifiutato di fornire le proprie generalità per l'identificazione, poi ha aggredito i carabinieri intervenuti per fuggire.

Nel corso dell'attività, tenuto conto dell'atteggiamento e lo stato di pericolo che si era venuto a creare, i militari hanno fatto uso dello spray al peperoncino in dotazione ai carabinieri per bloccare l'uomo in sicurezza. L'arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Anagni, nella mattinata di ieri è stato condotto davanti al tribunale di Frosinone per la celebrazione del rito direttissimo. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'operato dei militari.