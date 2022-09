Una cassetta al parco Baden Powell dove poter prendere gratuitamente libri e donare quelli già letti. È l'iniziativa promossa dall'associazione Dike e dal Centro dei Diritti per promuovere il book crossing anche a Cassino.

«Abbiamo inaugurato ieri l'iniziativa di book crossing che promuove la lettura libera», ha spiegato Danilo Grossi, assessore alla Cultura.

«Incoraggiando lo scambio e la reciproca condivisione - ha aggiunto - andremo a stimolare la circolazione della cultura promossa dalle singole persone. Prendere un volume non richiede alcun pagamento e neanche alcuna registrazione o domanda scritta. E per chi dona c'è la possibilità di dare una seconda casa ai libri, così che possano avere infinite vite oltre la prima. La cassetta dei libri è al centro del parco, vissuto da famiglie e bambini, al centro delle due panchine letterarie, inaugurate lo scorso anno e regala un ulteriore segnale di attenzione ai libri ed alla lettura. Voglio ringraziare Walter Bianchi presidente dell'associazione Dike e Vincenzo Capaldi del Centro dei diritti e della solidarietà per aver proposto questa iniziativa realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura, che vuole promuovere e sensibilizzare la lettura implementando l'offerta dei servizi già attivi presso la Casa della Cultura che ospita una biblioteca con circa 3000 testi. La cassetta, installata all'interno del Parco Baden Powell, è inoltre uno dei risultati del progetto educativo, realizzato nell'ambito della procedura per la messa alla prova, che ha visto coinvolto un minore preso in carico dall'USSM in collaborazione con l'associazione Dike. Ma questo inaugurato ieri è solo il primo punto di bookrossing della città di Cassino».