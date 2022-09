Ha archiviato un altro successo la settima edizione di "Girovagando tra i sapori del centro storico", la manifestazione che anima il primo fine settimana di settembre a Sant'Apollinare. Organizzata dall'associazione "Valle dei Santi" con il patrocinio dell'amministrazione comunale del sindaco Enzo Scittarelli e con il supporto di diversi sponsor, la serata vede protagonista tutta la comunità che si mette in gioco per valorizzare e mostrare ai numerosissimi visitatori le tipicità artigianali e gastronomiche del paese, quest'anno arricchite da due novità, l'asado di pecora e la tagliata.

«Sono stati giorni molto faticosi e intensi – raccontano gli organizzatori – ma la gioia di aver portato a casa un altro grande successo ancora una volta ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto. Tante cose sono cambiate in questi due anni ma il nostro scopo è rimasto quello di animare il piccolo centro storico del nostro paesello e far passare una serata spensierata a tutti almeno per una notte. Come sempre, lo abbiamo fatto con il cuore e con tanta passione. Un enorme grazie va soprattutto a chi ci ha dato fiducia riempiendo il nostro amato centro storico per assaporare le nostre prelibatezze. Girovagando da appuntamento al prossimo anno».

Un appuntamento di grande successo che ha conquistato le centinaia di persone che hanno partecipato alla speciale iniziativa affollando le strade del centro storico di Sant'A p o llinare tra musica, allegria e buon cibo.