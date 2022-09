Selfie e autografi: alle Olimpiadi Victoria un incontro speciale con i ragazzi del Frosinone Calcio. Ieri, prima dell'inizio dei giochi, i calciatori Roberto Insigne, Gianluca Frabotta e Luca Ravanelli hanno regalato un momento unico ai bambini e ai ragazzi presenti. Poi l'alzabandiera e le squadre in campo per dare il via ai giochi.

Le premiazioni

Tra le discipline dell'atletica leggera in gara c'è anche il lancio del peso. A gareggiare è stata la categoria "omega e genitori" femminile (anni 2004 a scendere) che ha visto trionfare Alessia Roma dei Grifoni (blu), al secondo posto Ingrid Antonucci dei Falchi (rossa) e al terzo posto Maria Letizia Nobile dei Grifoni (blu). Anche la categoria "omega e genitori" maschile ha gareggiato nel lancio del peso. Al primo posto è arrivato Mirko Calvani dei Grifoni (blu), al secondo Mattia Calvani dei Grifoni (blu) e al terzo posto, sempre dei Grifoni (blu), Augusto Calvani.

La categoria E femminile (anni 2014-2015) si è sfidata in una partita di calcetto e ha visto salire sul gradino più alto del podio la squadra dei Grifoni (blu) composta da Giulia Costantini, Ambra Bosone, Ilaria Cocuzza, Sofia Calicchia, Chiara D'Ambrosio e Gioia Giovannone. Al secondo posto è arrivata la squadra dei Condor (verde) con Maya Maria Minotti, Chiara Narducci, Elisabetta Caprara e Camilla Lunghi insieme a Asia Crispino e Agatha Ruggero dei Falchi (rossa). Al terzo posto invece si è classificata la squadra dei Falchi con Matilde Conte, Viola Tre Re, Ginevra Colatosti, Gloria Ruscito, Emma Alviani e Giulia D'Aversa. Le ragazze della categoria A-B (anni 2005-2009) hanno giocato una partita di basket con il primo posto conquistato dalla squadra dei Falchi (rossa).

Quindi la medaglia d'oro è andata a Francesca Milani, Alessia Marcoccia, Sofia Roccatani, Francesca Sabellico e Alessandra Chiappini. L'argento è stato conquistato sempre dalla squadra dei Falchi (rossa), formata da Alessia Milani, Silvia Bottoni, Gaia Santini, Agnese di Sora, Elena Vona e Nicole Scutari. La medaglia di bronzo invece a Ginevra Colò, Benedetta Minotti, Caori Brocco, Rita Ciardi, Irene Recchia e Elena Ciotoli delle Aquile (bianca) e Chiara Tallini dei Falchi (rossa). Una partita di pallavolo per la categoria C maschile (anni 2010-2011) che ha visto trionfare la squadra dei Condor (verde) formata da Ettore Manuel Minotti, Christian Rizzi, Riccardo Pica, Francesco Lanna, Adriano Di Ciaccio e Giulio Lunghi. Al secondo posto, invece, Gabriele Scalia, Giovanni Guadin, Diego Larocca, Mikel Barci, Leonardo Eace e Riccardo Capezzone sempre dei Condor (verde). Infine, al terzo posto sono arrivati Gabriele Tanzi, Federico Chiappini, Mirko Bracaglia, Simone Tarquini, Federico Amburci e Samuele Conti delle Aquile (bianca). La categoria A-B femminile (anni 2005-2009) ha giocato una partita di pallavolo. La squadra delle Aquile (bianca) è stata premiata conquistando il primo posto.

La medaglia d'oro è andata a Rita Ciardi, Benedetta Minotti, Caori Brocco, Ginevra Colò, Elena Ciotoli e Irene Recchia. L'argento, invece, è stato conquistato da Silvia Bottoni e Anastasia Nobili dei Falchi (rossa), Lara Berti, Giada Varone, Alessandra Rotondo e Elide Serrecchia dei Grifoni (blu). Infine, a portare a casa la medaglia di bronzo sono state Francesca Sabellico, Alessia Marcoccia, Francesca Milani, Flavia Fusco, Chiara Tallini e Lucia Barberi dei Falchi (rossa).