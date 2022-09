Pubblica su Instagram l'annuncio di vendita di alcune felpe, ma è solo un escamotage per truffare. Concluse le indagini nei confronti di un quarantacinquenne di Ferentino che è riuscito a raggirare un giovane e a procurarsi un ingiusto profitto. Stando alle accuse, il ferentinate con artifizi e raggiri, ha pubblicato su Instagram l'annuncio di vendita di quattro felpe al prezzo di 120 euro.

All'annuncio ha risposto un giovane che ha contattato il numero telefonico indicato per tutte le informazioni relative alla vendita. I due si sono, quindi, messi d'accordo per la vendita e l'acquisto tramite pagamento con la Postepay. Ma una volta arrivati i soldi sulla carta indicata, della merce, appunto le quattro felpe, neppure l'ombra. Non sono arrivate all'acquirente. Scoperto di essere stato truffato, al malcapitato non è rimasto altro da fare che denunciare l'accaduto. Nei giorni scorsi sono state concluse le indagini e il quarantacinquenne è accusato di truffa. Il ferentinate è difeso dall'avvocato Mario Cellitti.