Ulteriori servizi per i lavoratori del settore metalmeccanico soprattutto in questo terribile periodo di crisi economica.

Tre nuove fermate a servizio della cittadinanza residente e dei lavoratori delle aziende dell'indotto, in prossimità delle aziende Tiberina-Spv, della Lear e dell'unità sottogruppi Cassino di Fca-Stellantis. Tre nuove fermare previste nell'area industriale di Cassino.

In virtù di questa novità si è svolto ieri un importante e decisivo sopralluogo da parte dei tecnici dell'azienda Cotral (ingegner Massimo Lucà), dei funzionari della Regione Lazio (dottoressa Cinzia Giovannetti e dottor Enrico Palone), dei tecnici del Comune di Cassino (ingegner Mario Lastoria e geometra Mario Fallone) e del capogruppo consiliare della lista Salera sindaco, Edilio Terranova.

«È per me una grandissima soddisfazione sapere, da Cotral e dalla Regione, dopo le varie interlocuzioni avvenute, che con il sopralluogo effettuato questa mattina verranno realizzate tre fermate nell'area industriale - ha commentato il consigliere Edilio Terranova - Una opportunità importante per tutti coloro che lavorano nell'indotto Fca-Stellantis e nelle altre aziende dell'area industriale, che potranno raggiungere il luogo di lavoro in maniera finalmente molto più agevole e sicura.

Senza contare l'evidente risparmio, per questi operai, visti gli alti costi per il carburante nella attuale fase economica».

Un'attesa lunga anni

La presenza di nuovi servizi poi, «invoglierà certamente molti altri dipendenti a lasciare l'auto a casa per raggiungere le aziende su mezzi pubblici.

Da anni le maestranze chiedevano queste fermate.

Operai spesso costretti a fare anche oltre un chilometro a piedi dalla fermata tra intemperie o caldo asfissiante.

Peraltro prima e/o dopo l'orario di lavoro».

E sono stati anche loro, gli operatori del settore metalmeccanico a fare precise richieste rispetto ai disagi che sono costretti a subire.

«Non appena i lavoratori hanno avanzato le loro richieste, ci siamo attivato immediatamente al fine di avviare il percorso che si sta concludendo, positivamente, con il sopralluogo di oggi.

L'iter non è stato semplice - ha aggiunto il consigliere comunale Terranova - perché le istanze sacrosante dei lavoratori delle nostre aziende, si andavano a scontrare con la burocrazia.

Ma l'impegno, anche del sindaco Enzo Salera, è stato massimo e così, come amministrazione comunale, non abbiamo perso tempo, abbiamo subito allacciato i rapporti con Cotral, Regione Lazio e naturalmente con le aziende dell'area industriale.

Forte è stato anche lo spirito di grande collaborazione che ha contraddistinto le interlocuzioni con i funzionari del Cotral e della Regione.

Nella speranza di una rapida ripartenza economica di tutto il nostro territorio, avremo finalmente la certezza che gli operai di questa nevralgica area industriale, possano godere di servizi migliori, in grado di rendere più sicure e più agevoli le attività lavorative che quotidianamente contribuiscono a risollevare l'economia di quest'area».