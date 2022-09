Ancora una volta di martedì i contagi superano i 300. Ieri ne sono stati comunicati 308, leggermente meno rispetto ai 320 e ai 371 dei due precedenti martedì. Nel confronto con l'inizio dell'altra settimana si hanno 30 positivi in meno. L'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale scende ancora, mentre risale nettamente il tasso di positività. Ancora una volta sono zero i decessi con i ricoverati stabili a 32. Tuttavia, per la prima volta dal 23 agosto, si registrano più nuovi casi che negativizzati.

La giornata

È Cassino con 25 contagiati ad aprire la lista dei comuni ciociari. A seguire Ferentino 21 casi, Frosinone e Veroli 16, Anagni e Sora 15, Vallecorsa 14, Ceccano 13, Broccostella e Pontecorvo 9, Ceprano e Cervaro 8, Piedimonte San Germano e Roccasecca 7, Monte San Giovanni Campano, Torrice e Trevi nel Lazio 6, Arpino, Castelliri, Fontechiari e Paliano 5, Arnara, Bovile Ernica, Casalvieri, Castrocielo, Isola del Liri, Patrica, San Donato Val di Comino e Villa Santa Lucia 4, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Castro dei Volsci, Pescosolido, Pico, Vico nel Lazio 3, Alatri, Aquino, Arce, Esperia, Fiuggi, Gallinaro, Giuliano di Roma, Strangolagalli e Supino 2, Alvito, Castelnuovo Parano, Collepardo, Falvaterra, Filettino, Fontana Liri, Fumone, Guarcino, Piglio, Pignataro Interamna, Ripi, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Sgurgola, Torre Cajetani e Villa Santo Stefano 1.

Il trend

Negli ultimi sette giorni si sono avute 1.350 nuove diagnosi di Covid-19 in provincia di Frosinone alla media di 192,86 ogni 24 ore. In pratica, i casi non erano tanto bassi, a parte il periodo a cavallo di ferragosto (190,57) dai 184,71 del periodo 10-16 giugno. Rispetto all'altro martedì (1.443 e 206,14) la discesa si attesta al 6,44%. Dal 23 agosto (1.799 a 257) a ieri la flessione è un po' più marcata: -24,95%. Andando a ritroso di una settimana (10-16 agosto con 1.334 e 190,57) si ha un lieve incremento dell'1,19%. Dal 9 agosto (2.106 e 300,86) la flessione è del 35%. Nel confronto con il periodo 27 luglio-2 agosto (2.787 e 398,14) la decrescita è del 51,57%. L'inizio di settembre porta con sè 1.142 contagiati alla media di 190,33. L'intero mese di settembre 2021 si era fermato a 577 (19,23 la media). Rispetto all'inizio di agosto, invece, erano già 2.012 (media 335,33). Nel confronto la flessione è del 43,24%. Nei comuni a settembre si hanno a Frosinone 99 casi, a Cassino 74, a Ferentino 65, a Sora 60, a Ceccano 53, a Veroli 38, ad Alatri 34, ad Anagni 33, a Boville Ernica 32, a Monte San Giovanni Campano e Pontecorvo 31.

Gli indicatori

Scende, seppur impercettibilmente, l'incidenza per 100.000 abitanti su base settimanale, arrivata a toccare quota 283,02. È il settimo giorno consecutivo con numeri inferiori ai 300. Tolto il 279,66 del 16 agosto, si tratta di valori che non si ripetevano da metà giugno (271,07 il 16 del mese). Martedì scorso l'incidenza segnava 302,52, il 23 agosto 377,15, e il 16 agosto 279,66. Invece, il 6 agosto, l'incidenza era a 499,37. Il tasso di positività, dopo aver raggiunto, lunedì, il minimo con il 7,14% schizza al 17,98%, secondo valore più alto degli ultimi nove giorni. La passata settimana, comunque, il rapporto tra positivi e tamponi processati era sceso al 17,15% dal 19,70% del periodo precedente.

I ricoverati e i guariti

Non si registrano variazioni sul numero dei ricoverati per Covid-19 in provincia di Frosinone, fermi a 32 per la terza volta in questo scorcio di mese. L'andamento prosegue senza particolari sussulti, considerato che dal 25 agosto si viaggia da un minimo di 26 a un massimo di 33 ricoverati. Va segnalato, invece, che il numero dei nuovi positivi ieri (308) ha superato quello dei guariti (274) e ciò non accadeva dal 23 agosto (allora erano 371 i nuovi casi e 353 i negativizzati). La passata settimana sono guarite 1.868 persone, quasi lo stesso numero del periodo precedente. Ma, ovviamente, con il calo dei positivi anche i negativizzati ne risentono.

I tamponi

I test processati ieri sono stati 1.713 il dato più alto dopo i 1.997 del passato martedì. L'ultima settimana il numero dei tamponi era in ascesa, essendo passato da 7.709 a 8.059.

Il bollettino regionale

Nel Lazio su 9.698 tamponi, ieri si sono registrati 2.131 nuovi casi positivi (+1.355 sul giorno prima) e 10 decessi (+3). Si contano 503 ricoverati (+9), 37 pazienti nelle terapie intensive (-1) e 4.963 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%.