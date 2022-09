Incidente sulla 627 della Vandra ponte Tapino. Due auto, una Fiat Punto e una Opel Meriva sono entrate in collisione. Ad arrivare vigili del fuoco e carabinieri. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che una donna sia stata trasferita al nosocomio sorano per accertamenti. Il traffico è paralizzato per i rilievi di rito, si attende l'arrivo del carroattrezzi. Fermo anche un bus di linea della Cotral direzione Valle di Comino.