Tre distinti progetti per la messa in sicurezza delle criticità idrogeologiche. Sono quelli presentati dall'amministrazione comunale di Coreno Ausonio e che vedono i lavori già avviati su Costa Magni. Altri progetti, invece, hanno ottenuto il finanziamento tanto atteso e, ora, sono in fase di partenza una volta ultimate tutte le procedure del caso.

«L'attuale amministrazione ha presentato progetti per la messa in sicurezza delle 3 criticità idrogeologiche storiche del centro abitato ed è riuscita ad ottenerne il finanziamento di tutte presentando progetti validi e completi», spiegano dalla maggioranza. Ma quali sono questi progetto? Il primo riguarda la messa in sicurezza del Rio-via Mortella: «I lavori sono in corso partendo da Costa Magni – spiegano dall'amministrazione - I lavori da via Costa dei Magni, da dove inizia, fino al punto più a valle del centro abitato, in corrispondenza di via Marconi (Rollagni); l'intervento prevede la pulizia dell'alveo, la realizzazione di salti, lungo tutto lo sviluppo longitudinale, per frenare l'energia delle acque e per controllare la loro discesa verso il collettore di valle; un'opera essenziale per la prevenzione di disastri come quelli registrati nel giugno del 2019».

Altro progetto riguarda la messa in sicurezza dei Vallisconti: «Dopo un iter travagliato, con ritardi dovuti alle annose problematiche legate alle aree private annesse di fatto alla proprietà pubblica senza mai formalizzarne l'acquisizione - sottolineano dall'amministrazione comunale del sindaco Costanzo - I lavori saranno funzionali alla eliminazione del problema del ristagno idrico nella valle che rappresenta l'impluvio delle acque che provengono dal versante sud del monte Rinchiuso, che sovrasta il centro abitato del nostro Comune. L'intervento prevede la realizzazione di una serie di griglie per intercettare le acque che defluiscono lungo gli assi viari del centro e di una tubazione che le convoglia verso una vasca dove, mediante una pompa, verranno spinte in una condotta che le porta fuori dal centro abitato».

Altro progetto è quello della messa in sicurezza del rio Restello: «L'appalto è in via di definizione, parliamo di un'altra incisione che scende in maniera trasversale e con ripide pendenze verso il centro abitato, investendo in particolare via Silvio Pellico (Cortefigiane) e l'area di via IV Novembre. Anche qui i lavori prevedono la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione di elementi di rallentamento del deflusso superficiale e, l'ottimizzazione dell'asse viario verso la parte alta del paese, che lo uniformerà agli standard di sicurezza richiesti. L'attuale amministrazione è riuscita a ottenere un finanziamento per la redazione del progetto definitivo di sistemazione in località Carelli Fosso Vernile e parcheggio».

In conclusione dalla maggioranza evidenziano che questi «interventi consentiranno di eliminare l'annoso problema della discesa delle acque meteoriche lungo le direttrici principali che tagliano il nostro centro abitato lungo pendenze in alcuni casi veramente importanti e di prevenire i disastri come quelli registrati nel giugno del 2019».