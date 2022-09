Quello di ieri è stato un altro di quei giorni destinati a rimanere scolpiti nella storia di Fiuggi, della sua azienda termale e di imbottigliamento.

Alle dodici la commissione tecnica formata dal presidente Antonio Oricchio, già magistrato di Cassazione, da Sandro Bartolini, presidente dell'Ordine dei commercialisti della provincia di Frosinone, e dal comandante della polizia locale Maria Assunta Trinti ha formalmente aggiudicato, anche se in via provvisoria a norma di legge, alle due cordate di imprenditori composte da Maurizio Stirpe, Francesco Borgomeo, Nicola Benedetto e Gianfranco Battisti, gli asset della partecipata Acqua e Terme Fiuggi Spa: il lotto uno che comprende terme e imbottigliamento e il lotto due relativo a campo da golf e nuovo centro benessere ex palazzina Coni.

Ritenendo tutti i parametri contenuti nelle buste depositate alla pec del responsabile del procedimento Roberto Ricci, parte attiva nella seduta di ieri, coerenti con i parametri indicati nel bando di gara. Anzi, per quanto attiene l'offerta economica, le cordate di imprenditori si sono spinte poco oltre, offrendo cinque milioni e 400.000 euro per il lotto 1 e 40.000 euro annui come canone di affitto per campo da golf e nuovo centro benessere. Un affare certo per il Comune di Fiuggi, azionista unico di Atf Spa, che così va a coprire in un colpo solo una perdita annua intorno ai 500.000 euro per la sola gestione del campo da golf e risolve anche il problema dei costi relativi alla manutenzione straordinaria della club house e dello stesso campo da golf, stimati intorno ai tre milioni di euro. Per conoscere il piano industriale secretato bisognerà attendere ancora qualche giorno.

La palla ora passa alla Regione Lazio che, come da accordo di programma, dovrà esprimere entro sessanta giorni le sue valutazioni. Se tutto filerà per il verso giusto entro fine anno Atf passerà in mani private.

Molto soddisfatto il sindaco Alioska Baccarini nel registrare un altro risultato strategico, certamente il più importante di tutti: «Un tassello fondamentale per il rilancio di Fiuggi anche se nel 2018 quando ci siamo insediati sembrava improbabile, quasi impossibile da raggiungere. Una scommessa vinta che oggi si realizza con l'impegno, le giuste competenze e tanta forza di volontà. Arriva quel progetto territoriali tanto sperato insieme a investimenti importanti».