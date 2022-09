Tante iniziative e progetti in favore dell'ambiente e del territorio.

Legambiente sezione Fiuggi sempre più al centro dell'interesse comune.

Ogni giorno che passa diventa sempre più un punto di riferimento, non solo per gli adulti ma anche per i ragazzi che sempre più dimostrano sensibilità verso la natura e l'ambiente che ci circonda. Da anni opera a 360 gradi sia all'interno della riserva naturale del lago di Canterno sia a interventi mirati per il recupero delle bellezze naturali del territorio, non solo nel comune di Fiuggi ma anche dei luoghi dei comuni limitrofi.

Il presidente Enzo Pirazzi, da anni in prima linea, inizia a raccogliere i tanto sospirati frutti. Legambiente porta avanti una sezione di monitoraggio ad opera delle guardie ambientali e zoofile, questa particolare unità è destinata al controllo degli animali e dell'ambiente, la sua preparazione ha fatto sì che molte discariche abusive fossero rinvenute e denunciate agli uffici preposti.

Ieri presidente Pirazzi, insieme ad oltre cento persone, ha dato vita a una giornata ecologica, destinata alla pulizia di tutte le strade di accesso del lago di Canterno del territorio di Fiuggi e di Trivigliano.

Sono state raccolte centinaia di bottiglie di birra e sacchi di plastica, abbandonati sulla strada e sulle aree picnic da turisti incivili per niente amanti dell'ambiente.

«Sono molto soddisfatto – ha spiegato Enzo Pirazzi – perché negli ultimi anni vedo sempre più giovani coinvolti in progetti per l'ambiente e la natura. Giovani sensibili che dimostrano di avere un cuore e pronti alla salvaguardia del territorio».