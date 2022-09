Dopo anni la farmacia comunale di Aquino è diventata realtà. E presto arriverà anche la Casa di comunità dell'Asl. Una farmacia dei servizi per risponde alle esigenze di salute di un territorio che negli ultimi due anni ha visto farmacisti in prima linea per fronteggiare la pandemia. Presente al taglio del nastro anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato

«Le farmacie dei servizi - ha spiegato l'assessore - sono la nuova frontiera sia per quanto riguarda le vaccinazioni contro il Covid e l'influenza ma anche per le campagne di screening. Come molto importanti sono la diagnostica di primo livello. Ormai le farmacie sono un sistema fortemente radicato sul territorio. Qui in più avremo a poca distanza il luogo dove ci sarà la nuova struttura Asl con la quale lavorare in maniera sinergica».

Un aumento dell'offerta sanitaria sul territorio che si inserisce in un più ampio discorso regionale. «Un momento storico per Aquino e per tutti – ha commentato il sindaco Libero Mazzaroppi -Dopo tutto quello che ci è successo in questi anni sapere di poter beneficiare di una farmacia dei servizi nella nostra città è per la mia amministrazione e per la gente, per il territorio tutto un motivo di vanto e di orgogliosa soddisfazione. Abbiamo innovato e la nostra città è diventata più ricca in termini di prossimità e assistenza. Come confermato dall'assessore D'Amato sono in corso le procedure amministrative di affidamento che trasformano il nostro presidio Asl in Casa di comunità Spoke con un investimento economico già finanziato da 1 milione e 600.000 euro».

L'emergenza dovuta al Covid ha messo in luce il ruolo centrale dei farmacisti. La nuova farmacia sarà guidata dal dottor Daniele Paolo. «I farmacisti hanno dimostrato insieme a medici, infermieri e alle altre professioni sanitarie di aver retto il territorio a fronte della pandemia. L'apertura di una nuova sede farmaceutica mette nelle condizioni il farmacista di offrire al cittadino risposte immediate alle esigenze quotidiane di primo accesso».

Al taglio del nastro anche il presidente provinciale dell'Ordine dei farmacisti e sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli: «Il farmacista è l'operatore sanitario con il più alto numero di contatti con la gente. Quando si apre una struttura come questa si aumenta quella che è l'offerta di salute per i cittadini. Questo è un momento delicato e occorre tanta attenzione verso i cittadini».