Lite finisce a coltellate in via Arigni. La polizia individua un ventenne ritenuto il possibile autore dell'aggressione: indagini serrate. Bocche cucite sui reali motivi che hanno portato dei giovanissimi a regolare i conti con l'utilizzo persino di coltelli. Una vicenda ancora da chiarire, al vaglio degli inquirenti. Di certo l'episodio ha richiamato alla mente un altro caso simile registrato sempre a Cassino in un altro sabato sera di follia. In quel caso ad accoltellare un ragazzo era stato un coetaneo per il possesso di un cane. Attesi ulteriori sviluppi.